Política 18/12/2021 07:13 Só Notícias Sinop: vereadores aprovam reajuste dos próprios salários que passa a ser R$ 11,3 mil Os vereadores aprovaram, na última sessão ordinária do ano, reajuste de 6,98% nos próprios salários. Com isso, a remuneração passa de R$ 10,6 mil para mais de R$ 11,3 mil (sem descontos). Como são 15 parlamentares, o impacto mensal na folha é superior a R$ 11,1 mil e no ano passará de R$ 133,8 mil. O projeto estava previsto para ser encaminhado para análise das comissões competentes, no entanto, foi solicitado que os pareceres fossem verbais e a votação aconteceu durante a sessão ordinária. O reajuste passa a ser válido a partir de janeiro. Além do salário, cada parlamentar recebe verba indenizatória superior a R$ 6,3 mil, cuja “prestação de contas” pode ser feita através de um relatório descritivo sobre as atividades realizadas, sem a necessidade de apresentação de nota fiscal ou outro documento. Os vereadores ainda recebem diárias quando se deslocam para fora do Estado. Para Brasília, por exemplo, chega a R$ 750 para um dia de viagem. Na mensagem do projeto, de autoria da mesa diretora da câmara, é detalhado que o reajuste tem como objetivo “repor as perdas havidas no período, em razão do índice inflacionário acumulado no período de janeiro de 2021 a outubro de 2021”. Na sessão, os vereadores também aprovaram reajuste de 10%, a título de Revisão Geral Anual, aos servidores do legislativo, a partir de janeiro. Isso significa que a folha anual da câmara aumentará em mais de R$ 1 milhão (R$ 84,9 mil no mês), e passará de R$ 10,1 milhões para R$ 11,2 milhões (R$ 934,8 mil mensais).

