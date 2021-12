Preocupados com as condições de escoamento da produção do pequeno, médio e grande produtores do Setor Oeste, o presidente da Câmara Municipal de Alta Floresta, Oslen Dias dos Santos “Tuti” (PSDB), o prefeito Chico Gamba (PSD) e o secretário de Fazenda, Paulo Moreira, percorreram na manhã de sábado (18.12) a vicinal 5ª Oeste.

A estrada é a principal via de acesso ao Setor Oeste e concentra o transporte de gado, leite e grãos, como soja, por exemplo, e com a intensidade do período chuvoso tem exigido do poder público atenção principalmente com pontes, bueiros e pontos críticos.

“A nossa preocupação é manter as estradas em boas condições para que os nossos produtores possam fazer o transporte da sua produção, por isso fomos até a 5ª Oeste com o prefeito Chico Gamba e o secretário Paulo Moreira para verificarmos de perto as condições da logística de transporte. A nossa preocupação é com todo o setor produtivo e cobramos do executivo a atenção necessária para manter a logística em boas condições”, frisou o presidente Tuti.