Política 22/12/2021 05:30 RDnews Privilegiado pelo esquema de rodizio na Assembleia Romoaldo Junior assume vaga de Xuxu Dal Molin Romoaldo Júnior, eterno suplente que volta e meia assume cadeira na Assembleia, já é o político da história do Legislativo mato-grossense que mais foi contemplado com o esquema de rodízio entre eleitos e aqueles que ficaram no banco de reserva. Somente nesta legislatura, que começou em fevereiro de 2019, o ex-vereador e ex-prefeito de Alta Floresta já foi nomeado nove vezes para atuar como deputado. Substituiu praticamente todos eleitos e/ou reeleitos pela chapa. O último a ceder as pressões de Romoaldo e pedir licença foi Xuxu Dal Molin. Deputado de cinco mandatos e desde 2019 na condição de suplente, Romoaldo é populista, fanfarrão e considerado pouco produtivo, levando-se em consideração ações, demandas e projetos. Seu assento na AL é "costurado" mais por razões estratégicas. Uma vez deputado, Romoaldo, que enfrenta vários processos e é condenado pela Justiça, avoca para si a prerrogativa do foro privilegiado, o que faz "adormecer" nas gavetas do Judiciário essas ações contra ele.

