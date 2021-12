Política 23/12/2021 06:02 Redação I Nativa News Câmara Alta Floresta aprova revisão geral anual para servidores municipais com índice de 15% A Câmara de Vereadores de Alta Floresta aprovou no início da tarde desta quarta-feira (22.12), em Sessão Extraordinária convocada pelo Poder Executivo, projetos de lei voltados para revisão geral anual para os servidores municipais. O Projeto de Lei nº 2.148/2021, aprovado por unanimidade, autoriza o Executivo Municipal a realizar a revisão geral anual da remuneração dos servidores municipais. Conforme a mensagem do Executivo, o valor inicial da revisão será de 15% de forma escalonada, sendo 10% a partir de 1º de janeiro de 2022 e outros 5% a partir de 1º de julho de 2022, de acordo com o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) acumulado nos períodos de janeiro a dezembro de 2020 e de janeiro a dezembro de 2021. Com informação da assessoria

