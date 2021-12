Política 28/12/2021 17:51 www.oantagonista.com Data Veritas: 86% dizem que governo Lula foi corrupto; 76% apoiam a Lava Jato Para 69% dos entrevistados, também há corrupção na administração de Jair Bolsonaro, mas 52% avaliam que na era petista foi ainda pior Reprodução/Sergio Moro/Twitter A pesquisa Data Veritas, em parceria com IRG e Uninter, questionou o eleitorado sobre a percepção da corrupção nos governos Lula e Jair Bolsonaro. O resultado mostra que a Lava Jato deixou uma marca indelével e que o brasileiro está consciente de que o assalto aos cofres públicos continua. Para 86% dos entrevistados, houve corrupção no governo do ex-presidiário, assim como 69% acreditam que há corrupção no atual governo, enquanto 52% avaliam que a gestão petista foi ainda mais corrupta. Outros 69% estão certos de que a Lava Jato fez mais bem do que mal ao país, e 76% se declararam favoráveis à maior operação anticorrupção do mundo. Dos consultados, 64% souberam do fim das investigações — sepultadas pelo Supremo, com PGR, Bolsonaro e Congresso.

Voltar + Política