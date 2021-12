O município de Alta Floresta vive uma das melhores fases políticas dos últimos 20 anos. Isto é fato. Em todos os setores da gestão pública municipal existem ações e investimentos que estão contribuindo diretamente para a melhoria da qualidade de vida dos mais de 65 mil habitantes.

Com a expansão do agronegócio, principalmente o plantio em larga escala da soja, Alta Floresta assumiu o papel de protagonista por ser a única fronteira agrícola do país a oferecer excelentes condições para o plantio de grãos e excelentes opções para investimentos comerciais e imobiliários.

Certamente a participação empresarial tem ligação direta nesse desenvolvimento, mas é a força de um grupo político que tem feito toda a diferença em levar o maior município do extremo norte de Mato Grosso para o cenário de destaque estadual e nacional.

A ação conjunta dos vereadores Oslen Dias dos Santos, o Tuti, do PSDB, presidente da Câmara de Vereadores, Francisco Ailton dos Santos (Republicanos), Leonice Klaus dos Santos (PDT) e Reginaldo Luiz da Silva (Republicanos), o Naldo da Pista, conta com o apoio e o respaldo do deputado estadual Ondanir Bortolini, o Nininho, do PSD, do deputado federal Neri Geller, do PP, do senador Carlos Fávaro, do PSD, do governador Mauro Mendes, do DEM, e do prefeito Chico Gamba, do PSD.

Esse grupo político tem como resultado concreto mais de R$ 125 milhões para investimentos em obras de infraestrutura, no setor de saúde, aquisição de máquinas e veículos e para custeio para o município de Alta Floresta.

Esta parceria, que tem o vereador Tuti como um dos principais líderes no município ao lado do prefeito Chico Gamba já resultou na destinação de recursos para as seguintes finalidades:

• Aquisição de uma Van para a Casa de Apoio (pedido da vereadora Leonice Klaus);

• Aquisição de uma Ambulância para a Pista do Cabeça (pedido do vereador Naldo);

• Aquisição de uma Van para o Centro Especializado em Reabilitação – CER;

• Aquisição de Motoniveladoras e Caminhões Basculantes;

• Emendas de mais de R$ 50 mil para o Fescaf – Festival da Canção de Alta Floresta;

• Emulsão Asfáltica para revitalização de vias pavimentadas;

• R$ 22 milhões para construção de uma ponte de concreto armado sobre o Rio Teles Pires, na MT-325;

• R$ 31 milhões para micropavimentação que servirá para revitalizar mais de 240 ruas e avenidas pavimentadas de Alta Floresta;

• Construção do novo Hospital Regional Albert Sabin, com investimento inicial previsto em R$ 75 milhões;

• Apoio ao Mutirão de Limpeza do Rio Teles Pires;

• Apoio para a Prova de Laço Livre

A identidade deste grupo político com Alta Floresta ainda vai resultar em muitos outros investimentos, que inclusive já estão assegurados para o próximo ano. Alta Floresta, em 45 anos de história, não teve uma representatividade tão atuante como esta.

É importante lembrar também que através da ação deste grupo político, Alta Floresta recebeu R$ 400 mil para melhorias na Feira Livre destinados pelo deputado Nininho, R$ 200 mil para investimentos na saúde destinados pelo deputado Neri Geller e R$ 200 mil destinados pelo deputado Nininho para aquisição de uma caminhonete para a Secretaria Municipal de Inovação e Desenvolvimento Econômico.

Entre outros recursos destinados pelo deputado Nininho para Alta Floresta pode-se destacar os R$ 200 mil em 2014 para aquisição de produtos betuminoso para o revestimento asfáltico de várias ruas da região central, inclusive de trechos importantes das Avenidas Ariosto da Riva e Ludovico da Riva Neto, melhorando consideravelmente o tráfego de veículos.