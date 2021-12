Política 29/12/2021 15:53 Lindomar Leal/Assessoria Presidente da Câmara de Vereadores de Alta Floresta participa de reunião com produtores sobre o asfaltamento da MT-010 Foto: Divulgação O presidente da Câmara de Vereadores de Alta Floresta, Oslen Dias dos Santos “Tuti” (PSDB), participou na terça-feira (28.12) de uma importante reunião com a diretoria da Associação Logística de Produtores Rurais de Alta Floresta e Carlinda (ALPRAC). A reunião aconteceu na sede da Associação Logística de Produtores Rurais de Alta Floresta e Carlinda (ALPRAC), na Avenida Jayme Veríssimo de Campos, em Alta Floresta, e teve como objetivo discutir sobre a contratação da empresa que irá elaborar o projeto de infraestrutura para pavimentação da Rodovia Estadual MT-010, no trecho que liga o município de Alta Floresta ao município de Nova Canaã do Norte. Também participaram da reunião o prefeito Valdemar Gamba e os secretários municipais de Inovação e Desenvolvimento Econômico, Eloi Luiz de Almeida, e Fazenda, Paulo Moreira. “Caminhamos bastante e em breve teremos um resultado a comunicar”, destacou o presidente da associação, Wilson Sierra. O presidente da Câmara Municipal destacou a união dos produtores com o poder público e o apoio do Poder Legislativo para que a rodovia seja pavimentada. “Foi uma reunião positiva, com alguns encaminhamentos que darão resultado positivo. A Câmara Municipal está junto nesta luta e vamos buscar junto ao Executivo Municipal e ao governo do Estado o apoio necessário para concretizar esse projeto tão importante para Alta Floresta e toda a região”, disse o presidente Tuti.

