Política 30/12/2021 07:16 RDnews Moro rebate Jayme e diz não querer aliança com quem defende corrupção A troca de farpas ocorre em meio aproximação de Moro com o União Brasil, partido formado a partir da fusão do DEM com o PSL, que terá liderança do deputado federal Luciano Bivar (PSL). Rodinei Crescêncio O ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro (Pode), ficou revoltado ao saber das críticas feitas pelo senador Jayme Campos (DEM) que considera a atuação do ex-juiz prejudicial à economia do país. Isso porque o Supremo Tribunal Federal (STF) declarou suspeito e anulou condenações feitas por Moro no âmbito das investigações da Operação Lava Jato, como o caso do ex-presidente Lula (PT). Na avaliação de Jayme, Moro seria “perverso” e garante que não o apoiará. “Dizer que foi a lava jato que prejudicou o setor econômico é uma bobagem, uma mentira, é até vergonhoso repetir isso. Desculpe. O que a gente sabe é que a corrupção prejudica a economia, não o contrário. Se a gente vai ter gente na política que defende a corrupção, eu não quero aliança”, declarou o pré-candidato à Presidência em entrevista à Rádio Capital, nesta terça (29). Nessa linha, caso Moro feche apoio com o UB, terá dificuldades de lidar com quadros importantes, pois além de Jayme, Davi Alcolumbre, ex-presidente do Senado, também já demonstrou insatisfação com a proximidade do partido e do ex-ministro.

