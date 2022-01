Política 05/01/2022 08:55 Lindomar Leal/Assessoria Alta Floresta: Vereadores acompanham recuperação de vicinais no Setor Oeste Foto: Divulgação O presidente da Câmara Municipal de Alta Floresta, Oslen Dias dos Santos “Tuti” (PSDB), e os vereadores Claudinei de Souza Jesus (MDB) e Francisco Ailton dos Santos (Republicanos) percorreram na tarde de terça-feira, dia 4 de janeiro, as estradas vicinais do Setor Oeste principalmente a 4ª e a 5ª Oeste. Os vereadores puderam verificar estradas interditadas, vicinais intransitáveis por conta do alagamento provocado pela cheia de rios, pontes com problemas, mas também acompanharam os trabalhos de recuperação de pontos críticos. Os trabalhos foram retomados esta semana pela Prefeitura e consistem em patrolamento e principalmente cascalhamento dos locais mais afetados pelas chuvas. A medida visa manter a trafegabilidade nas estradas do setor e garantir a logística de transporte da produção e a passagem dos moradores. “Os trabalhos de recuperação da vicinal 5ª Oeste que a prefeitura está realizando foi um pedido nosso ao prefeito Chico Gamba para melhorar as condições de trafegabilidade”, frisou o presidente da Câmara Municipal.

