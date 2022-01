Política 07/01/2022 16:51 Estadão Conteúdo Sergio Moro é recebido com gritos de "traíra" na Paraíba O pré-candidato à Presidência retomou nesta semana as viagens que tem feito com o objetivo de conquistar apoio para a campanha Foto: Antonio Molina / Estadão O ex-ministro e pré-candidato à Presidência da República pelo Podemos, Sergio Moro, foi alvo de protestos ao desembarcar no Aeroporto Internacional Castro Pinto, em João Pessoa (PB), na quinta-feira, 6. Em vídeos que circulam nas redes sociais, o ex-juiz foi recepcionado por um grupo de pessoas com vaias e gritos de "traíra", "golpista" e "vagabundo". Nas imagens também é possível ver um princípio de tumulto quando um homem reagiu aos insultos e partiu contra manifestantes, mas que logo foi controlado. Moro retomou nesta semana as viagens que tem feito com o objetivo de conquistar apoio para a campanha. Após rodar Estados do Sul e Sudeste no fim de 2021, o ex-juiz da Lava Jato planeja fazer neste início de ano um giro pelo Nordeste, região onde tem pouca entrada e que é tradicionalmente reduto do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), seu adversário eleitoral. Além da Paraíba, já estão definidas viagens para Ceará e Piauí, todos os três Estados governados por políticos de esquerda. Nesses locais também não há definição sobre pré-candidatos a governador que darão palanque para Moro na disputa deste ano. O ex-ministro vai ficar na Paraíba até o próximo sábado, 8, e vai visitar ainda as cidades de Campina Grande e João Pessoa. Na agenda de pré-campanha estão previstas entrevistas para a imprensa local e reuniões com empresários. Não há previsão de reunião com o governador João Azevedo (Cidadania-PB) e prefeitos. O roteiro deve ser similar ao que Moro cumpriu em Pernambuco em dezembro, quando não se reuniu com caciques regionais e focou em dar entrevistas e aparecer em fotos ao lado de apoiadores.

