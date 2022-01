Política 11/01/2022 17:49 Folha Max PDT descarta aliança com PT e quer filiação de deputados do PSB em MT Partido vai lançar Ciro Gomes à presidência e busca fortalecer palanques nos Estados O presidente do diretório estadual do PDT, deputado estadual Allan Kardec, convidou formalmente o presidente da Assembleia Legislativa, deputado estadual Max Russi e o deputado estadual Dr. Eugênio, ambos do PSB, para assinar ficha de filiação e concorrer às eleições pelo PDT. O convite foi formalizado durante discurso na tribuna do Legislativo na sessão extraordinária desta terça-feira (11). Conforme Kardec, a decisão de convidar os parlamentares do PSB foi tomada após conversas com representantes do diretório nacional do PDT na terça-feira (11). No diálogo, foi decidido que o PDT vai lançar o ex-ministro Ciro Gomes na disputa à Presidência da República nas eleições de 2022. De acordo com Kardec, ficou decidido que os brizolistas não farão a "federação" com outras lideranças, principalmente o PT. Segundo as informações, os deputados do PSB em Mato Grosso estariam insatisfeitos com a aliança com o PT em nível nacional. "A executiva reforça esse convite às lideranças do PSB, que é um grande partido, mas que tem que caminhar com as próprias pernas. O PDT receberá essas duas lideranças e outras de braços abertos", disse. O deputado Max Russi diz que se sentiu lisonjeado com o convite, mas preferiu não rejeitar e tampouco confirmar se vai aderir ao PDT. "Fico muito feliz porque o PDT é o partido que sempre admirei. Leonel Brizola é um grande exemplo e a candidatura do Ciro Gomes é importante para o Brasil. É um quadro preparado que engrandece muito o debate", disse. Pela legislação eleitoral, os deputados estaduais e federais poderão trocar de partido sem punição por perda de mandato por infidelidade partidária no período de março a abril, quando será aberta a janela partidária.

