Política 12/01/2022 12:20 Lindomar Leal/Assessoria Vereador de Alta Floresta cobra da Via Brasil ampliação do prazo de recadastramento dos isentos de pedágio Foto por: Sinfra-MT Os moradores de áreas situadas entre a Praça de Pedágio 3 (P3) e a Estrada Vicinal Ramal do Mogno, entre os municípios de Alta Floresta e Carlinda, conseguiram no ano de 2020 a isenção do pagamento de tarifa de pedágio na MT-208 graças a uma liminar proferida pele Justiça, que acatou o pedido do Ministério Público Estadual (MPE). Para cumprir a decisão judicial, a Concessionária Via Brasil realizou o cadastramento de todas as famílias residentes na área. Agora, pouco mais de seis meses depois a maioria dos beneficiados estão tendo que fazer o recadastramento para evitar a exclusão da lista de isentos. Na manhã desta segunda-feira (10), o vereador Derci Paulo Trevisan “Pitoco” (PSDB) encontrou alguns moradores na Câmara Municipal indignados com o transtorno que estão tendo que enfrentar para não perder o direito concedido pela justiça. "Eles estão perdendo muito tempo com isso e tendo muito transtorno. Então, eles estão reivindicando que a Via Brasil faça o cadastro sem a necessidade de fazer o recadastramento há cada seis meses”, frisou o Parlamentar. Segundo o vereador Pitoco, os moradores se comprometem em informar a concessionária sempre que venderem o veículo cadastrado inicialmente e atualizar os dados do novo veículo. “Assim que retornarmos do recesso parlamentar faremos um ofício solicitando que a Via Brasil faça o cadastro uma única vez ficando sob responsabilidade do morador atualizar os dados para recadastramento sempre que for necessário”, disse. Segundo o vereador Pitoco, são mais de 300 famílias que foram afetadas com esta mudança da concessionária. "Eles estão bem desanimados e não estão querendo fazer o recadastramento, porque quando foi feito o acordo de isenção não tinha essas exigências de fazer o recadastramento a cada seis meses", ressaltou o Vereador.

