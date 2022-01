O PSDB ainda não decidiu se vai apresentar candidato ao governo do estado ou se manterá apoio a Mauro Mendes (DEM), caso ele decida pela reeleição na disputa eleitoral deste ano. Também não fechou acordo com nenhum dos atuais pré-candidatos ao Senado ou definiu um nome da própria sigla.



A informação foi confirmada pelo deputado estadual Wilson Santos, nesta quinta-feira (13), em entrevista à CBN Cuiabá. De acordo com o tucano, que é candidato à reeleição, o partido está focado na formação de chapas proporcionais. Afinal, são 8 vagas na Câmara dos Deputados e 24 na Assembleia Legislativa.



“O PSDB até o momento, não tem candidato ao Senado nem ao Governo. Nenhum filiado manifestou o desejo de disputar estas duas posições. O partido está se movimentando para formar uma chapa forte para deputado federal e estadual. Tudo será definido nas convenções”, disse.



Sobre novas filiações, o deputado deixou escapar o convite feito ao secretário de Estado de Cultura, Esporte e Lazer, Alberto Machado, o Beto Dois a Um. Ele já anunciou interesse em disputar uma vaga no parlamento estadual.



“Já disse a ele que ‘a história da Secel se divide em duas partes: antes e depois do Beto. O que ele produziu num curto espaço de tempo é inacreditável. As bases do setor produtivo-cultural, em particular, da música, o querem como candidato. É jovem, sangue novo, inteligente, ficha limpa. Fizemos o convite e ele está avaliando”, disse.



Vale lembrar que ainda em 2021, o PSDB confirmou a candidatura de João Dória, governador de São Paulo, à presidência da República.