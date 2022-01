Política 17/01/2022 05:29 MidiaNews PSDB quer eleger 4 na AL e não descarta apoio à reeleição de Mendes Partido ainda articula para fechar chapa de deputados estaduais, mas sonha em dobrar bancada O Diretório do PSDB em Mato Grosso articula para atrair novas lideranças para o partido e trabalha com a projeção de dobrar a bancada na Assembleia Legislativa nas eleições de outubro deste ano. Segundo a Executiva, nenhuma chapa foi fechada até o momento, mas a ideia é garantir como resultado do pleito a eleição de quatro tucanos para o Parlamento estadual. Na Câmara Federal, a meta é garantir duas cadeiras – hoje, o PSDB não tem representantes de Mato Grosso em Brasília. Entre os pré-candidatos ao Legislativo estadual já revelados pela sigla estão os já deputados Wilson Santos e Carlos Avallone – este último, presidente estadual do partido –, além dos vereadores Adenilson Rocha (Sinop); Leandro Damiani (Sorriso); Subtenente Guinâncio (Rondonópolis); Marcos Ribeiro (Cáceres); e do ex-prefeito de Apiacás, Adalto Zago. Apoio à Mendes Além disso, apesar de já terem anunciado nomes interessados em disputar o Palácio Paiaguás, a legenda também não descarta a possibilidade de apoiar a candidatura do governador Mauro Mendes, caso ele decida por tentar à reeleição. Hoje, os tucanos estão na base do democrata. A Executiva estadual colocou como possíveis candidatos ao Governo do Estado o ex-prefeito de Cáceres Francis Maris e o ex-deputado federal Nilson Leitão – nomes que também já haviam sido cogitados para disputa ao Senado e à Câmara Federal, respectivamente. Grande aposta do partido, o prefeito reeleito de Sorriso, Ari Lafin, já recuou da proposta. “Seria natural um apoio ao governador Mauro Mendes porque fizemos parte da base de apoio dele. Não vejo dificuldade em se sentar e discutir esses assuntos. Apesar do nosso apoio ter sido sempre na questão da governabilidade, sem compromisso nenhum de reeleição, não temos dificuldade também para conversar sobre isso”, avaliou Avallone.

