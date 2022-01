Política 23/01/2022 07:25 Vitória Lopes I Gazeta Digital COTA PARLAMENTAR: 3 deputados federais gastam quase R$ 200 mil com aluguel em 2021 Seis deputados federais usaram o imóvel funcional da Câmara dos Deputados em 2021, segundo informações do portal da transparência. A moradia de outros 3 parlamentares custou quase R$ 200 mil aos cofres públicos.

Segundo os dados, Dr. Leonardo (Solidariedade), Emanuelzinho (PTB), José Medeiros (Podemos), Juarez Costa (MDB), Nelson Barbudo (PSL) e Neri Geller (PP) fizeram uso do apartamento funcional da Câmara, desde 2019. Entretanto, as informações desse ano constavam que os parlamentares não utilizavam o benefício.

Do auxílio-moradia, 3 parlamentares usaram a verba: Carlos Bezerra (MDB), Rosa Neide (PT) e Valtenir Pereira. Somente Rosa Neide utilizou R$ 51.036,00, sendo a moradia mais cara do ano passado.

Em seguida, Carlos Bezerra recebeu R$ 28.802,75. Já Valtenir, 19.593,99. Os três somam R$ 198.865,48 de benefício. Imóvel funcional e auxílio-moradia

A Câmara possui 432 apartamentos funcionais disponíveis para os deputados federais. Eles foram construídos na década de 1970, quando a Câmara tinha 420 deputados. Com a Constituição de 1988 e novos estados, a representação parlamentar cresceu, chegando a 513 deputados – por isso, há mais deputados do que apartamentos funcionais.

Quem não ocupa os apartamentos pode receber o auxílio-moradia. Conforme o portal, os deputados federais têm direito a receber um auxílio-moradia de R$ 4.253, quando não ocupam um apartamento funcional. Ele pode ser pago diretamente em dinheiro ou por reembolso, mediante apresentação de recibo de aluguel. Quem fez uso da verba

De acordo com os dados, o deputado Carlos Bezerra (MDB) tem sua moradia própria, já que não faz uso do imóvel funcional. Esse ano, ele já recebeu a quantia de R$ 4.253 do auxílio-moradia.

Em 2021, só de auxílio-moradia, ele recebeu R$ 28.802,75, sendo usado o valor em 8 meses. De junho a setembro, ele não recebeu o benefício.

O parlamentar Dr. Leonardo (Solidariedade), por sua vez, não cobrou o imóvel funcional e também não cobrou auxílio-moradia. Entretanto, ano passado ele usou o imóvel da Câmara, constando que mora lá desde o dia 13 de março de 2019.

Para este ano, Emanuel Pinheiro Neto, o Emanuelzinho (PTB), recusou o auxílio-moradia e o imóvel funcional. Mas os dados apontam que ele fez uso do apartamento desde o dia 1º de abril de 2019.

José Medeiros (Podemos) não declarou o uso do imóvel funcional, assim como auxílio-moradia. Mas em 2021, constava que morou no apartamento desde 1º de fevereiro de 2019.

Juarez Costa (MDB) também figura na lista dos que começaram esse ano sem declarar o uso do apartamento da Câmara e auxílio-moradia. Contudo, o portal da transparência apontou que ele morou no local desde 11 de março de 2019.

Apesar de ter feito uso do imóvel funcional desde o dia 11 de fevereiro de 2019, Nelson Barbudo (PSL) parece ter desistido do benefício, já que no portal consta que ele não usa mais o imóvel. Ele não recebe auxílio-moradia.

Neri Geller (PP) não faz uso do imóvel, assim como do auxílio-moradia. Mas morou no apartamento do dia 1º de fevereiro 2019 a 22 de setembro de 2021.

A deputada Rosa Neide (PT) atualizou que recebeu a primeira parcela do auxílio-moradia esse ano. Ela não faz uso do imóvel funcional. Em 2021, usou o benefício em todos os meses, tendo recebido o equivalente a R$ 51.036,00.

Valtenir Pereira também começou o ano sem declarar o recebimento de parcelas do auxílio-moradia, bem como utilizar o imóvel funcional. Suplente de Carlos Bezerra, ele chegou a usar a verba em 2021, de maio a outubro, totalizando R$ 19.593,99.

