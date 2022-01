Política 24/01/2022 08:47 Olhar Direto Assembleia gastou R$ 24 milhões com auxílio-alimentação em 2021 Gastos da Assembleia Legislativa de Mato Grosso (ALMT) com auxílio-alimentação chegaram a R$ 24 milhões apenas no ano den 2021, de acordo com dados obtidos pela reportagem do Olhar Direto. Os pagamentos de auxílio-alimentação foram feitos entre janeiro e dezembro de 2021. Ao todo, foram empenhados R$ 30,5 milhões. Apesar disso o valor liquidado final foi de R$ 24 milhões. A Assembleia registrou os gastos no Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças do Estado de Mato Grosso (Fiplan). Anteriormente a Assembleia registrava suas despesas em seus sistema próprio, disponível no Portal da Transparência do órgão, mas o portal de execução de despesa e outros dados foi suspenso há cerca de um ano.



O valor milionário do auxílio foi destinado a servidores da ALMT. Até outubro de 2019 cada servidor recebia R$ 950 do benefício. A partir de então, com a edição da Resolução Administrativa 025/2019 o valor do auxílio passou a ser de R$ 1.150,00.



Também foram altas as despesas da ALMT com outros pagamentos. Como por exemplo os gastos com passagens e despesas de locomoção, que em 2021 chegaram a R$ 5,1 mihões. Também foi alto o gasto do legislativo com diárias. Em 2021 as viagens dos deputados custaram R$ 331 mil aos cofres públicos.



Viagens internacionais



Um dos exemplos destes gastos com diárias veio do próprio presidente da ALMT, deputado estadual Max Russi (PSB). O parlamentar viajou com o governador Mauro Mendes (DEM) e outros políticos para representar o estado na 26ª Conferência das Partes (COP26) em Glasgow na Escócia, para discutir as mudanças climáticas no mundo todo. A viagem de Russi à Europa custou R$ 38.810,26 aos cofres públicos.



Quem também foi para o velho mundo com despesas pagas pela Assembleia Legislativa foi a deputada Janaina Riva (MDB). A parlamentar ficou 9 dias em Lisboa e realizou despesas de R$ 29.466,60. Janaina participou da conferência Web Summit, a maior conferência de tecnologia do mundo, que ocorreu entre 1 e 4 de novembro de 2021. A deputada ficou em Portugal 5 dias além da duração da conferência.

