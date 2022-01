Política 25/01/2022 15:38 Lindomar Leal/Assessoria Atendendo reivindicação do presidente Tuti, Prefeitura de Alta Floresta constrói três bueiros na 5ª Norte Mais uma demanda atendida. Assim definiu o presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Alta Floresta, Oslen Dias dos Santos “Tuti” (PSDB), ao falar sobre a construção de três bueiros na Vicinal 5ª Norte. A reivindicação havia sido feita há alguns dias juntamente com o pedido do morador Cesar da Comunidade Lagoa Santa. Nesta segunda-feira (24), o presidente Tuti foi até os locais das obras para verificar o andamento das obras e ressaltou que a Prefeitura através da Secretaria de Infraestrutura já instalou tubos corrugados de polietileno de alta densidade com seis metros de comprimentos cada, substituindo as antigas estruturas de madeira, em dois bueiros. Tuti destacou também que a próxima etapa será a construção de um bueiro tubular duplo de concreto armado com tubos de um metro de diâmetro. “Os bueiros irão oferecer maior segurança e comodidade, principalmente, em épocas de plantio e colheita, quando o movimento na estrada é mais intenso”, enalteceu Tuti. O presidente do Parlamento Municipal parabenizou a prefeitura por adquirir os tubos corrugados para a construção de bueiros principalmente por dar mais agilidade nos serviços e qualidade na obra.

