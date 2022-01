Parlamentar também flerta com simpatizantes de Bolsonaro

O deputado federal Neri Geller (PP) tem aberto diálogo em todo Estado para angariar apoio a sua candidatura nas eleições de outubro ao Senado. Desta vez, o parlamentar se reuniu com partidos da esquerda para debater o futuro político.

O encontro com filiados do Partido dos Trabalhadores (PT) e do PC do B acontece depois de o presidente Jair Bolsonaro (PL) ter se filiado ao PL, mesma sigla do senador Wellington Fagundes (PL),que é pré-candidato à reeleição e consequentemente adversário de Neri.

“Todo apoio que vier é bem-vindo. Também não vou negar os avanços que nós tivemos tanto com o Temer (Michel) e Dilma (Roussef) na Agricultura. Foram muitas coisas que nós conseguimos para o Estado. Mas, não quer dizer que eu seja o candidato da esquerda, pois já me reuni com (Nelson) Barbudo, (José) Medeiros...”, disse Neri.

A reunião foi realizada na terça-feira (25), no escritório da deputada federal Rosa Neide (PT). Além da parlamentar, estiveram presentes na reunião: o deputado estadual Valdir Barranco (PT), o sindicalista Henrique Lopes (PT), o deputado federal Carlos Bezerra (MDB), o presidente da Assembleia Legislativa, Max Russi (PSB); o deputado estadual Paulo Araújo (PP) e o prefeito de Rondonópolis (215 km de Cuiabá), Zé Carlos do Pátio (SD).

Apesar de trabalhar para ter o apoio dos partidos de esquerda, Neri lembrou que o Partido Progressista, a qual ele é afiliado, é da base de Bolsonaro. O parlamentar lembrou da importância da sua sigla no cenário político federal.

“Agora, não podemos esquecer do alinhamento do partido (PP) tem com o presidente Bolsonaro. É muito forte. Bolsonaro era para ter vindo para o partido, mas, por questões conjunturais do país, acabou indo para o PL. Acho que o PP é mais forte no governo do que o próprio PL”, disse o deputado.

Além do apoio à candidatura de Neri, no encontro também foram debatidos projetos políticos do grupo e uma candidatura do PT ao governo do Estado. A medida, segundo os filiados, seria essencial para fazer ‘palanque’ para Lula, pré-candidato à presidência da República.

Neri também comentou sobre a possibilidade de o deputado estadual delegado Sérgio Ribeiro Araújo (PSL), suplente que assumiu a vaga do titular Dr. Gimenez por 120 dias, migrar para o Progressistas. De acordo

com o parlamentar, as negociações têm progredido e só falta o aval do policial para que o martelo seja batido. “O deputado Sérgio está praticamente consolidado no PP. Não vou falar 100%, porque isso tem que partir dele. O partido está aberto. O doutor Sérgio está vindo para o PP e será muito bem-vindo”, contou.