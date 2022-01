Política 28/01/2022 09:10 Lindomar Leal/Assessoria Seis vereadores assinam lista de reivindicação para recuperação dos bairros em Alta Floresta Foto: Divulgação A intensidade do período chuvoso tem afetado toda a malha viária do município de Alta Floresta formando pontos críticos e causando danos em pontes e bueiros, comprometendo a logística e consequentemente o transporte da produção e o acesso da população. Atentos a esta situação, os vereadores tem buscando soluções junto ao Executivo Municipal para minimizar os problemas provocados pelas chuvas. Esta semana seis vereadores assinaram um documento com reivindicações diretas ao prefeito Valdemar Gamba para recuperação das ruas e avenidas sem pavimentação. A lista foi assinada pelo presidente do Parlamento Municipal, Oslen Dias dos Santos “Tuti” (PSDB), Claudinei de Souza Jesus (MDB), líder do Executivo na Câmara Municipal, José Vaz Neto “Eskiva” (PL), Francisco Ailton dos Santos (Republicanos), Leonice Klaus dos Santos (PDT) e Reginaldo Luiz da Silva “Naldo” (Republicanos). Os vereadores entregaram a lista para o prefeito que também assinou o documento se comprometendo a atender as reivindicações e promover as melhorias necessárias. A reivindicação surtiu efeito e a Secretaria Municipal de Infraestrutura realizou nesta semana a recuperação das ruas do bairro Jardim Araras. Além do patrolamento, a equipe cascalhou alguns pontos críticos. O documento com as reivindicações ainda inclui os bairros Oitis, Jardim Universitário, Jardim das Oliveiras, Jardim Renascer, Jardim Panorama, Cidade Bela, Jardim Imperial, Boa Esperança, Avenida das Orquídeas no Jardim das Flores, Rua LN-6 e Rua T-9, ambas no bairro Bom Jesus, Flamboyant, Boa Vista e Cidade Alta.

