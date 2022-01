Política 30/01/2022 08:41 Lindomar Leal/Assessoria Depois de 40 anos e através da ação do vereador Tuti, Comunidade São José contará com campo de futebol Campo de futebol está sendo construído em terreno cedido pela família Sachi. Espaço será mais uma opção de lazer para os amantes do futebol. Depois de 40 anos de espera a Comunidade São José localizada na MT-325, no Setor Norte, na zona rural do município de Alta Floresta, terá o tão sonhado campo de futebol. A confirmação é do presidente da Câmara Municipal de Vereadores, Oslen Dias dos Santos “Tuti” (PSDB). Tuti teve participação importante nas ações de preparação do terreno para a implantação do novo espaço esportivo, mas ressaltou que o mérito é da família Sachi, em especial do produtor rural Eric Sachi, que cedeu o terreno para a construção do campo de futebol. O presidente do Parlamento Municipal ressaltou que após a definição do local e a liberação dos proprietários a prefeitura, então, atendendo seu pedido realizou na tarde de quinta-feira (27) a terraplanagem no terreno. A próxima etapa, segundo o presidente Tuti, será o plantio da grama e posteriormente a demarcação linear e instalação das traves. “É uma conquista importante para a Comunidade São José e para Alta Floresta porque terá mais um espaço para a prática esportiva e que também servirá como opção e lazer para os amantes do futebol. Agradecemos a família Sachi na pessoa do Eric por ceder o terreno e também o prefeito Chico Gamba que atendeu o nosso pedido e enviou a equipe para fazer a terraplanagem do terreno”, frisou Tuti.

Voltar + Política