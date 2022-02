Política 02/02/2022 08:03 Lindomar Leal/Assessoria Alta Floreta: Vereador Naldo destaca chegada da empresa que vai executar obras de pavimentação na MT-325 Empresa contratada pelo Governo de Mato Grosso está alojada na antiga Escola Agrícola. Pavimentação deve começar após o período chuvoso. Foto: Divulgação O vereador Naldo da Pista (Republicanos) visitou na manhã desta segunda-feira (31) o alojamento da empresa que irá executar as obras de pavimentação asfáltica na Rodovia MT-325 sentido Pista do Cabeça e ficou contente com o que viu. “A equipe é grande, tem muito maquinário. Ficamos animados porquê desta vez sai, chega de promessas, agora o sonho vai se tornar realidade", destacou. Conforme o vereador, a empresa montou o alojamento na antiga Escola Agrícola e além dos trabalhadores e do maquinário, trouxe as formas para a fabricação de tubos de um metro e meio de diâmetros para a construção de bueiros no trecho que será pavimentado. Naldo disse também que o responsável pela equipe explicou que a pavimentação terá início no mês de abril, quando o período chuvoso começa a cessar. Neste período, eles vão trabalhar na fabricação dos tubos e no levantamento dos locais para desvio. A Obra Serão pavimentados 20,32 km na MT-325. A pavimentação do trecho faz parte do planejamento da Sinfra-MT, para criar uma ligação por via asfaltada entre os municípios de Juara e Alta Floresta. A obra irá custar R$ 19.685.124,00.

