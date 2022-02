Política 04/02/2022 18:02 Vereador Tuti acompanha recuperação das ruas do bairro Oitis O presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Alta Floresta, Oslen Dias dos Santos “Tuti” (PSDB), acompanhou nesta quinta-feira (03.02) os trabalhos de recuperação das ruas do Parque dos Oitis. O bairro fica anexo ao Jardim Universitário e tem uma avenida principal e duas ruas transversais. Além do patrolamento as vias receberam cascalhamento nos pontos críticos para melhorar as condições de trafegabilidade. Tuti explicou que estas melhorias fazem parte do compromisso assumido pelo prefeito Valdemar Gamba em atender o pedido feito por seis vereadores. Além de Tuti, o documento com o cronograma de recuperação dos bairros foi assinado pelos vereadores Claudinei de Souza Jesus (MDB), líder do Executivo na Câmara Municipal, José Vaz Neto “Eskiva” (PL), Francisco Ailton dos Santos (Republicanos), Leonice Klaus dos Santos (PDT) e Reginaldo Luiz da Silva “Naldo” (Republicanos). "Os trabalhos de recuperação dos bairros vai continuar através do cronograma que nós definimos com o prefeito. Os próximos bairros serão o Jardim Universitário e Jardim Tropical. Então, queremos agradecer o prefeito Chico Gamba e a secretaria de infraestrutura por atender a população", disse o presidente Tuti.

