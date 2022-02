Um dos nomes cotados para disputar vaga na Assembleia Legislativa (ALMT) pelo DEM, o presidente da Metamat, Juliano Jorge Boraczynski, adiantou que abriu mão do projeto. Irmão do deputado Romoaldo Júnior (MDB), que já teria decidido não voltar a disputar cargo eletivo, Juliano vai apoiar o ex-deputado federal Júlio Campos (DEM), que articula candidatura ao legislativo estadual.



“Assumi a Metamat em 2019, no inicio do mandato do governador. A Metamat hoje é outra empresa, estamos vivendo um bom momento e o governador entendeu que deveria continuar no cargo. Decidi não ser mais candidato, já fechei apoio a Júlio Campos, que é meu amigo á mais de 30 anos”, afirmou.



Juliano afirmou que ainda não se reuniu com o partido, mas já está acordado com Júlio e o senador Jayme Campos. Avalia que no DEM teria dificuldades em conseguir se eleger e que, antes de decidir apoiar o ex-federal chegou a cogitar mudança para o PSB, do presidente da Assembleia, Max Russi.



Sobre a possibilidade de Júlio deixar o União Brasil (partido a ser formado com a fusão do DEM e PSL), Juliano afirmou que crê na permanência do aliado. “Ele e Jayme fundaram o PFL, que hoje é o DEM. São figuras lendárias”.



Juliano já foi vereador em Alta Floresta por dois mandatos. Em 2002, recebeu quase 18 mil votos e conquistou suplência na Assembleia, chegando a assumir cadeira no legislativo por um ano e quatro meses, nas vagas de Humberto Bosaipo e Jota Barreto. Além disso, atuou no Tribunal de Contas (TCE-MT) no gabinete do então conselheiro Bosaipo.



Na Metamat desde o início da Gestão Mauro, era visto como herdeiro natural do irmão Romoaldo, que já tem 32 anos de vida pública.