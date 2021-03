Polícia 01/03/2021 05:21 MT - PM fecha festa com aglomeração e presença de menores com bebidas alcoólicas e drogas Uma festa com aglomeração e presença de adolescentes foi fechada na madrugada deste domingo (28) em Cáceres, a 220 km de Cuiabá. De acordo com a Polícia Militar, os adolescentes ingeriram álcool e usaram drogas. Dois bebês foram encontrados no evento. Moradores fizeram denúncias sobre uma grande festa com música alta em uma chácara no bairro EMPA. Além da situação com os adolescentes, a festa também descumpriu o decreto municipal que proíbe aglomeração e realização de eventos em Cáceres por conta da Covid-19. No local a polícia encontrou diversos pacotes de cocaína e maconha. A Vigilância Sanitária também foi chamada e apreendeu os produtos e bebidas alcoólicas do evento. O proprietário foi autuado por estar com equipamentos de som em volume muito alto. Seis adultos e oito menores foram conduzidos à delegacia. Até fitas de identificação da festa foram encontradas pelos policiais.

