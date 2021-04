Nativa News

Polícia 17/04/2021 13:01 Autor de dois feminicídios cometidos em Sinop e Água Boa é preso no norte de MT Policiais civis de Sinop prenderam nesta sexta-feira (16.04), um homem de 54 anos investigado por dois feminicídios cometidos contra vítimas nas cidades de Água Boa e Sinop. Um dos crimes ocorreu no início deste ano e o outro em 2017. A prisão foi efetuada pela equipe de Delegacia de Defesa da Mulher, Criança, Adolescente e Idoso (DEDMCAI), com apoio da DERF de Sinop. O investigado, F.L.F., foi localizado no município de Sorriso e depois conduzido à unidade policial em Sinop, onde foi formalizado o mandado de prisão decretado pela 2ª Vara Criminal de Sinop. Feminicídios O crime mais recente cometido pelo suspeito ocorreu em janeiro deste ano, em Sinop, onde ele estava morando com a vítima, Arlete Cardoso da Silva, 30 anos, em uma chácara na Comunidade Sílvia, zona rural do município. No dia 15 de janeiro, vizinhos de Arlete acionaram a Polícia Militar informando que havia um cheiro muito forte saindo da residência do casal. Quando os policiais chegaram ao local encontraram o corpo da vítima já em avançado estado de decomposição, na lateral da cama do quarto do casal. Diante do desaparecimento inesperado de F.L.F, ele passou a ser investigado como o principal suspeito de ter cometido o crime. Durante as investigações, a equipe policial conseguiu comprovar que ele utilizava documentos falsos, pertencentes a seu irmão mais novo. O documento usado havia sido adulterado pelo próprio suspeito, que retirou a fotografia do irmão e colocou a sua. A partir da verdadeira identificação do possível autor do crime, a Polícia Civil constatou que ele havia cometido outro feminicídio na cidade de Água Boa, na região leste do estado, em 2017, e encontrava-se foragido desde então. A vítima, Maurinha da Silva, que à época do crime tinha 34 anos, morreu após ser atingida com golpes de faca. A Polícia Civil de Água Boa foi comunicada pelo Hospital Regional de que uma mulher havia dado entrada na unidade com ferimentos causados por objeto cortante e que o convivente seria o suspeito do crime. Um vizinho da vítima informou à polícia que estava em sua casa, quando ouviu gritos vindos da casa de Maurinha e ao abrir a porta para ver o que estava acontecendo, se deparou com a vítima já esfaqueada e o suspeito fugindo de bicicleta. Pedido de prisão Por se tratar de um suspeito de alta periculosidade, a Delegacia da Mulher de Sinop representou pela prisão temporária do investigado e o juízo da 2ª Vara Criminal entendeu que diante dos elementos coletados e de crime semelhante cometido anteriormente, deferiu pelo mandado de prisão preventiva. Com a ordem judicial expedida pela Justiça de Sinop, os policiais da DEDMCAI iniciaram as buscas pelo suspeito e conseguiram localizá-lo trabalhando em uma construção civil na cidade de Sorriso. De acordo com a apuração da delegacia, ele estava na cidade vizinha deste o período do crime ocorrido em Sinop. Durante a prisão, o suspeito confessou os crimes para a equipe policial e na delegacia, durante depoimento, ele reafirmou o cometimento dos homicídios e contou como matou as duas vítimas. Arlete foi morta também a golpes de faca e durante o ataque do suspeito se escondeu debaixo da cama, onde o corpo foi encontrado já em decomposição.

