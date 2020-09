Política 10/09/2020 20:32 PSD de Nova Monte Verde divulga edital de convocação de convenção partidária A presidente do PSD de Nova Monte Verde, Eliana Lauvers, divulgou nesta quinta-feira (10), o edital de convocação para a convenção partidária municipal. No edital, a presidente fez a convocação dos membros que estão devidamente habilitados a votar, para comparecerem no próximo dia 16 de setembro em sua propriedade, no rodovia MT-208, SN, zona rural, comunidade Santa Terezinha , afim de discutirem a deliberação de propostas do interesse partidário. As pautas a serem discutidas e maiores detalhes podem ser acompanhadas no edital em anexo. A reunião está marcada para começar a partir das 17:30 com termino as 22hs30. Confira o edital anexodownload edital_psd_nmv_1.pdf

Voltar + Política