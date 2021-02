Política 02/02/2021 07:05 Vitória Lopes I Gazeta Digital MT - Casal finge ser funcionário de hospital para aplicar testes de covid-19 Criminosos estão se disfarçando de funcionários do Hospital Geral (HGU) e Maternidade de Cuiabá para aplicar golpes. De acordo com informações da assessoria do HGU, um casal foi flagrado nesta manhã de segunda-feira (1) se aproveitando da boa vontade de moradores do bairro Lixeira e entrando nas residências para fazer testes de covid-19.

A diretoria da unidade hospitalar registrou boletim de ocorrência. Segundo a denúncia, um casal estava andando no bairro Lixeira pela manhã. A mulher estava paramentada, utilizando equipamentos de proteção individual. Por sua vez, o homem que a acompanhava não estava vestido a caráter.

Eles abordavam os moradores afirmando que eram funcionários do Hospital Geral e que estavam realizando testes rápidos de covid-19. Além disso, também mediam temperatura e aferiam a pressão arterial.

No entanto, a suspeita é que os estelionatários estavam entrando nas residências para verificar o interior dela, e, posteriormente, roubar os imóveis.

A denúncia surgiu quando o casal entrou em uma casa, cujo morador era realmente funcionário do hospital. Desconfiado, ele ligou para diretoria relatando a presença dos suspeitos. A diretoria confirmou que os dois não faziam parte do quadro de funcionários.

A assessoria ainda reforça que o hospital não faz atendimento domiciliar, tampouco encaminha profissionais para realizarem testes rápidos de covid-19 na casa de pacientes. A orientação é que as pessoas não abram suas casas para este tipo de abordagem.

"O Hospital Geral e Maternidade de Cuiabá não oferta esse exame fora de suas dependências, não tendo autorizado qualquer pessoa a negociar este serviço ou qualquer outro tipo de serviço em seu nome", diz trecho do boletim de ocorrência.

