Com apenas 3 votos contra, os deputados aprovaram a não obrigatoriedade da exigência do comprovante de vacinação nos estabelecimentos do estado. O texto foi votado em sessão matutina desta quarta-feira (9). O projeto de Lei 01/2022 é de autoria do deputado Gilberto Cattani (PSL) e segue para sansão do governador Mauro Mendes (DEM) para então entrar em vigor.



Somente Lúdio Cabral (PT), Valdir Barranco (PT) e Paulo Araújo (PP) defenderam a exigência do documento que comprava imunização contra a covid -19 para acesso aos estabelecimentos públicos e privados. O projeto foi aprovado em primeira votação em 4 de janeiro. Apesar do apelo social e das discussões em torno do tema, os deputados resolveram ir para o recesso e só voltar ao tema agora em fevereiro.