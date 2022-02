Regional 10/02/2022 08:09 Yuri Ramires - Gazeta Digital PF deflagra operação contra fraudes em obras do Dnit em MT e mais 5 estados Foto:João Vieira Polícia Federal do Paraná deflagrou na manhã desta quinta-feira (10) a Operação Rolo Compressor, que tem como objetivo investigar fraudes em contratos e execuções de obras públicas em 6 estados brasileiros, entre eles Mato Grosso. Investigação aponta prejuízo de R$ 60 milhões aos cofres públicos. De acordo com as informações, os alvos da operação são servidores públicos do Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes (Dnit) e empresas responsáveis pela execução e supervisão das obras. Além do Paraná e Mato Grosso, também estão no alvo da PF os estados de Santa Catarina, Minas Gerais, São Paulo e o Distrito Federal. Mandados de busca e apreensão são cumpridos nos locais, bem como mandados de prisão. Foi decretada ainda a prisão dos investigados, a Justiça determinou ainda o afastamento de 5 servidores do DNIT e o bloqueio dos seus bens. Reportagem do entrou em contato com a PF de Mato Grosso para ter mais informações sobre os alvos no estado, mas não obteve retorno até o fechamento. Investigação Conforme a PF, a investigação começou em 2015 com base em fraudes nos contratos e execuções de obras públicas que apontaram superfaturamento e sobrepreço. Os fatos apontaram possível desvio de recursos públicos, além de atos de corrupção, lavagem de dinheiro e indícios de que o esquema criminoso funcionava há mais de uma década. Um dos contatos investigados, A Controladoria-Geral da União (CGU) apurou que o valor é superior a R$ 700 milhões, causando um prejuízo de R$ 60 milhões aos cofres públicos.

