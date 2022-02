Regional 10/02/2022 13:45 Nortão Online Bandidos assaltam e espancam vítima em Colíder; carro roubado foi recuperado Um homem de 55 anos foi assaltado na noite desta quarta-feira, em Colíder e teve seu carro e outros objetos levados pelos criminosos. Ele relatou à polícia que estava em sua residência, no bairro Nossa Senhora da Guia, quando alguém o chamou pelo nome. Ao verificar quem era, foi surpreendido pelos dois bandidos, sendo que um estava armado com um revólver. A vítima foi rendida e amarrada. Os bandidos o agrediram várias vezes com tapas no rosto. Por fim, foram embora levando o celular da vítima e três folhas de cheques preenchidas, sendo uma no valor de R$50 mil e uma quantia em espécie, além do carro, um Pálio Adventure. O carro foi localizado pouco tempo depois pela Guarda Municipal de Trânsito. Estava abandonado na entrada do bairro Cidade Alta. A Polícia Militar realizou diversas rondas mas nenhum suspeito foi localizado.

