A Empresa Percent Brasil realizou uma pesquisa de Opinião Pública para avaliar a gestão municipal da cidade de Apiacás no Estado de Mato Grosso, sob o comando do prefeito Júlio César dos Santos (MDB), que completou um ano de mandato.



O atual prefeito assumiu o compromisso de abrir as portas da Prefeitura para a Câmara de Vereadores, e assim construir um bom relacionamento entre os poderes Executivo e Legislativo, com o objetivo de proporcionar um atendimento de excelência para toda a população.



A pesquisa teve como objetivo avaliar o grau de satisfação, avaliação, aprovação e o nível de confiança que a população de Apiacás tem no atual gestor. Com um total de avaliação positiva, com migração do regular na sua maioria para o ótimo/boa, somam 89%. O índice é o mais elevado das médias municipais de avaliação do executivo no estado do Mato Grosso.



A primeira pergunta da PercentBrasil para a população do município de Apiacás foi: Como você avalia a gestão do atual prefeito? Acha que está boa, ótima, regular, ruim, péssima ou N/R?

De acordo com a pesquisa, 56,3% da população dizem que a gestão está boa. 22% disseram que está ótima, 16,3 % da população responderam que está regular e apenas 1,7% disseram que está ruim, 2,0 % não sabem ou não quiseram responder à pergunta feita pelos pesquisadores.



Para avaliar o grau de satisfação do Executivo Municipal com a chegada do atual prefeito foi elaborado a seguinte pergunta: Como você avalia a gestão do Prefeito Júlio César? Na sua opinião como acha que a migração está sendo?



67% da população de Apiacás afirmaram que está boa. 22,0% dos entrevistados responderam estar ótima, 5,7% disseram que está ruim, 1,7% acham péssima e somente 3,7% não sabem ou não quiseram responder a pergunta.



Para avaliar o grau de aprovação da gestão do Executivo Municipal, a população foi questionada: Na sua opinião, você diria que aprova ou reprova a gestão do Prefeito Júlio Cesar?

86,0% da população afirmaram que aprovam a atual gestão municipal. 8,0% da população responderam que reprovaram a gestão municipal, e apenas 6,0% não sabem ou não quiseram responder à pergunta.

“Os resultados obtidos na pesquisa em Apiacás são inéditos. Em nenhuma avaliação de gestão municipal outro prefeito do estado de Mato Grosso obteve os altos índices de aprovação que o Prefeito Júlio Cesar dos Santos” analisa Ronye Steffan – Diretor da PercentBrasil.



Referente ao legislativo municipal foi perguntado qual o grau de aprovação da atuação dos Vereadores da Câmara Municipal de Apiacás? 64,3% aprovam a atuação dos vereadores, 12,0% reprovam e 23,7% não souberam ou não quiseram responder.



Foram entrevistadas 300 pessoas sendo homens e mulheres, entre os dias 09 e 12 de janeiro de 2022, tendo o intervalo de confiança de 95%, com margem de erro de 5,0% para mais ou para menos.