Regional 11/02/2022 08:26 G1MT Seis bois morrem e motorista fica ferido após carreta de gado tombar na BR-158 em MT Veículo estava carregado com aproximadamente 35 bois. Além dos animais que morreram, outros ficaram feridos. Foto: Divulgação Seis bois morreram após uma carreta que transportava gado vivo tombar na BR-158, na entrada para a Rua José Maurício Zampa, em Barra do Garças, a 516 km de Cuiabá, nessa quinta-feira (10). O motorista do veículo, de 64 anos, teve ferimentos graves. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o veículo estava carregado com aproximadamente 35 bois. Além dos animais que morreram, outros ficaram feridos. O motorista da carreta sofreu um ferimento no braço esquerdo, com suspeita de fratura e laceração do membro. Ele foi encaminhado a uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da cidade. Os bombeiros informaram que precisaram realizar o corte das ferragens para conseguir retirar os animais sobreviventes do veículo. Ainda segundo os militares, o atendimento à ocorrência durou mais de 6 horas e foi necessário utilizar um caminhão operacional e uma equipe completa de para atender o acidente. Uma faixa da estrada foi interditada durante esse período e a Polícia Rodoviária Federal (PRF) fez o controle do trânsito.

