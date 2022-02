Regional 11/02/2022 13:16 Homem é preso após agredir e ameaçar os pais e irmão com arma de fogo A PM prendeu o suspeito em flagrante após ele ter agredido seus familiares e os ameaçado de morte com uma arma de fogo - Foto por: PMMT Polícia Militar prendeu em flagrante um homem de 26 anos por porte ilegal de arma de fogo, lesão corporal e ameaça, na noite desta quinta-feira (10.02), na zona rural de Peixoto de Azevedo. O suspeito estava embriagado, agrediu seus pais e um irmão, além de ter feito ameaças de morte com uma espingarda, que foi apreendida. Conforme o boletim de ocorrência, por volta de 21h, a Polícia Militar foi acionada para verificar uma situação de violência em uma residência no Distrito de União do Norte. Segundo a denúncia, um homem estaria ameaçando os pais com uma espingarda. A caminho do local informado, os policiais encontraram as três vítimas aguardando a chegada da viatura, eles informaram que estavam temerosos por suas vidas pois o suspeito encontrava-se bastante alterado. As vítimas confirmaram os fatos, e que o suspeito teria pego uma espingarda para atirar nos pais, sendo impedido pelo irmão, que entrou em luta corporal com o homem e conseguiu retirar sua arma. Em diligências, os policiais localizaram o suspeito próximo a residência. Em revista pessoal, a equipe localizou quatro munições de cartuchos calibre 36. Ainda em buscas, a espingarda de mesmo calibre foi localizada e apreendida. Diante dos fatos, o suspeito recebeu voz de prisão e foi encaminhado para a Delegacia de Peixoto de Azevedo para registro da ocorrência.

