Regional 11/02/2022 14:26 Só Notícias (fotos: Marcos Rafael Acidente na BR-163 entre Sorriso e Lucas do Rio Verde deixa um morto e 5 feridos O acidente foi há pouco, entre Sorriso e Lucas do Rio Verde, envolvendo um Fiat Uno vermelho, placas de Sinop, e um GM Vectra verde, placas de Curitiba. Uma mulher ficou gravemente ferida e faleceu, confirmou a concessionária da rodovia. Sua identidade está sendo apurada. Cinco pessoas ficaram feridas e foram socorridas por equipes da Rota do Oeste, pelos bombeiros e levadas ao hospital em Sorriso. Ainda não há informação do estado de saúde delas. Com o violento impacto, o Uno -onde estariam um homem e uma mulher- saiu da pista, parou no barranco, com a lateral direita muito danificada. O Vectra teve a frente amassada. As causas do acidente passam a ser apuradas. A colisão foi próximo da ponte do Teles Pires. Carretas, caminhões e veículos passam pelo trecho no sistema Pare e Siga.

