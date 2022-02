Regional 12/02/2022 09:06 Assessoria de Imprensa APIACÁS / PARANAÍTA: Licitação para obra de pavimentação asfáltica da MT-206 já tem data marcada Foto: Divulgação A Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística (Sinfra-MT) publicou nesta semana o edital para contratação de empresa para executar os serviços de pavimentação da rodovia MT-206, no norte do Estado. Após a conclusão desse trecho, a cidade de Apiacás será conectada ao restante da malha rodoviária estadual por uma via asfaltada. O trecho a ser asfaltado tem extensão de 66,46 km, divididos em dois segmentos: o primeiro entre o acesso à Usina Hidrelétrica São Manuel e a balsa sobre o Rio Apiacás; e o segundo trecho entre a balsa e a cidade de Apiacás. A obra está orçada em R$ 98.539.987.39. As propostas da licitação serão recebidas no dia 08 de março, a partir das 09h, na Sala de Licitações da Sinfra-MT. A chegada do asfalto até Apiacás irá impulsionar a economia da cidade, garantindo o direito dos cidadãos se locomoverem, principalmente durante o período de chuva. Além disso, irá fomentar a produção agropecuária regional. O secretário de Infraestrutura e Logística, Marcelo de Oliveira, lembra que o governador Mauro Mendes pediu uma atenção especial a essa região do Estado, que precisa de mais investimentos em estradas. “Nós vamos ampliar a logística dessa região, que estava há muitos anos esquecida”, afirmou. Atualmente, o Governo do Estado já trabalha na pavimentação de outro trecho de 58 km da MT-206, entre Paranaíta e o acesso à UHE São Manuel. A obra é realizada em parceria com a prefeitura de Paranaíta, responsável por serviços de sinalização e obras complementares e começou no segundo semestre de 2021. A Sinfra-MT também está construindo uma ponte de concreto de 180 metros sobre o Rio Apiacás, para que os motoristas não precisem mais utilizar uma balsa. Até o momento, mais da metade da estrutura da ponte já está pronta.

