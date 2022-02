Regional 12/02/2022 09:12 Nortão Online Colíder: motorista vai descarregar combustível e bate caminhão em carro que estava abastecendo Foto: Reprodução Nortão Online Um caminhão-tanque acabou batendo em um carro que estava estacionado em um posto de combustível de Colíder, na tarde de ontem sexta-feira (11). De acordo com a Guarda Municipal de Trânsito, um GM Corsa, prata, estava sendo abastecido, quando o condutor do caminhão chegou para descarregar combustível. O caminhoneiro acabou se perdendo nas manobras e bateu na frente do carro, causando avarias. A Guarda de Trânsito foi acionada e registrou a ocorrência. Ninguém ficou ferido.

