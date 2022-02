Regional 12/02/2022 18:32 Gazeta Digital MT - Homem chega atirando na casa da ex, mas acaba morto por ela Dilson Corrêa dos Santos, 42, morreu no final da manhã deste sábado (12), após invadir a casa da ex-mulher armado e atirar contra o atual namorado dela. Irmão da vítima reagiu, entrou em luta corporal e conseguiu desarmá-lo, momento em que a ex pegou a arma e atirou contra ele. De acordo com as informações apuradas pela reportagem do , o crime aconteceu por volta das 11h30 no bairro Residencial Conquista, em Rondonópolis (212 km ao Sul de Cuiabá). Mulher de 26 anos, o atual namorado dela, de 31, e o irmão dela, de 27, estavam em casa quando foram surpreendidos pelo suspeito armado. Ele passou a atirar contra o grupo e atingiu primeiro o atual namorado da ex, que caiu ferido. Em meio ao susto, o ex-cunhado do homem reagiu e foi para cima dele, entrando em luta corporal. Nesse momento, a arma caiu no chão. A mulher pegou a arma e disparou ao menos 3 tiros contra o ex-marido, que caiu ferido no local. Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas quando chegou, o suspeito já estava morto. A outra vítima foi socorrida e encaminhada para o Hospital Regional. Polícia esteve no local e encaminhou a mulher e o irmão dela para a delegacia, bem como a arma do crime, um revólver calibre 38. Ao menos 5 munições deflagradas foram apreendidas na cena. O caso está sob investigação.

