Regional 13/02/2022 06:22 Aripuanã: Fiscalização da Sema evita desmate de 200 hectares no bioma Amazônia Trator apreendido durante fiscalização da Sema - Foto por: Sema/MT Fiscais da Secretaria de Meio Ambiente (Sema-MT) interromperam um desmatamento ilegal em área de floresta no município de Aripuanã (MT) e impediram que o infrator desmatasse aproximadamente 200 hectares de vegetação nativa do bioma Amazônia. Durante a operação foi apreendido um trator esteira, que estava sendo usado no crime ambiental. A máquina foi removida e entregue para a prefeitura de Juína, que ficou como fiel depositário. A operação contou com o apoio do Núcleo de Inteligência e Operações Conjuntas da Sema e da Força Tática da Polícia Militar de Cuiabá. O auto de infração e demais peças técnicas serão lavrados após a equipe retornar à sede da Sema. O valor da multa e da área de embargo também serão calculadas após o fim do trabalho em campo. No momento os servidores continuam fiscalizando outros alvos conforme planejamento da Superintendência de Fiscalização. Operação Amazônia A operação Amazônia integra órgãos estaduais e federais, sob a coordenação da Sema-MT, para coibir crimes ambientais, monitorar e fiscalizar mudanças na vegetação e promover o embargo de áreas. O Estado aplica multas, embarga áreas e apreende equipamentos e máquinas utilizadas na ação criminosa, descapitalizando os infratores para evitar a reincidência. Quem desmata ilegalmente responde também nas esferas criminal e civil, além de processo administrativo. Integram a iniciativa as Secretarias de Estado de Meio Ambiente, de Segurança Pública, o Exército Brasileiro, Polícia Militar, Polícia Judiciária Civil, Centro Integrado de Operações Aéreas (Ciopaer), Corpo de Bombeiros Militar (CBMMT), Instituto de Defesa Agropecuária (Indea), Ministério Público de Mato Grosso (MPMT), Ministério Público Federal (MPF) e Ibama.

Voltar + Regional