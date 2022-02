Regional 13/02/2022 17:21 Carretas batem de frente e motorista morre na BR-163 Duas carretas bateram de frente na manhã deste domingo (13), no km 560 da BR-163, em Nova Mutum, provocando um grave acidente. No local, um motorista morreu e o outro ficou ferido após ficar preso às ferragens. O caso foi registrado por volta das 5h, sobre a Ponte do Rio Arinos, e envolveu duas carretas: uma Scania, de cor branca, e placa Mercosul - Brasil, e outra MB 2544, de cor branca e placa de Nova Vezenia (SC). Segundo a concessionária Rota do Oeste, que administra a rodovia, o motorista da Scania acabou ficando preso às ferragens, diante do impacto do acidente. Uma equipe da concessionária prestou atendimento no local e, após o desencarceramento, encaminhou o caminhoneiro para uma unidade de saúde Contudo, o motorista da carreta de Santa Catarina morreu no local do acidente. De acordo com a Rota, no momento do acidente chovia no local. Contudo, não há confirmações sobre o que provocou o acidente. A pista chegou a ficar totalmente bloqueada para os trabalhos de perícia durante a manhã. O estado de saúde do caminhoneiro da Scania não foi atualizado.

