Regional 13/02/2022 18:22 G1MT Raio mata 19 cabeças de gado em MT A queda de um raio provocou a morte de 19 cabeças de gado em Juscimeira, a 164 km de Cuiabá. O pecuarista estima prejuízo de cerca de R$ 100 mil com a morte dos animais. O pecuarista Sebastião Ziminiani, afirma que o gado estava abrigado debaixo de um Ipê, árvore comum do Cerrado, quando foi atingido pelo raio na madrugada do último domingo (6).

“Atingiu todos que estavam embaixo da árvore. O gado estava na faixa de 2 anos e cada um está avaliado em torno de R$ 5 mil”, relatou. Apesar do gado ter sido atingido pelo raio no domingo, ele contou que encontrou os animais dois dias depois, quando foi fazer o manejo.

“Costumo fazer o manejo do gado de duas a três vezes na semana. E na terça-feira (8) foi quando fui fazer e encontrei eles. O raio caiu onde eles estavam amontoados por volta de 5h”, afirmou.

Segundo o pecuarista, foram necessários dois tratores para enterrar os animais

