Regional 14/02/2022 06:34 Homem é resgatado por bombeiros após cair em silo de 6 metros em Sinop O trabalhador foi resgatado quando já apresentava sinais de exaustão. Foto: CBM / MT Um homem de 41 anos foi resgatado após cair em um silo de 6 metros na empresa em que ele trabalha. A situação aconteceu nesse sábado (12), no município de Sinop, a 503 km de Cuiabá. Conforme o Corpo de Bombeiros, os militares foram acionados por volta das 15h para atender uma ocorrência em um estabelecimento no bairro São Cristóvão. Chegando no local, os socorristas foram informados que um homem tinha caído dentro de um poço. Em seguida, os bombeiros começaram a fazer o reconhecimento da vítima e identificaram que ela já mostrava sinais de exaustão. Homem é resgatado Dois militares desceram no silo, fizeram a avaliação do que poderia ser feito. Em seguida, imobilizaram a vítima, que já estava confusa e desorientada. Depois que ele foi retirado do silo, a equipe médica identificou que o trabalhador possuía algumas fraturas na região do quadril e na clavícula. Ele ficou por mais de uma hora meia dentro do silo. O homem foi encaminhado ao Hospital Regional de Sinop para atendimento médico.

Voltar + Regional