Regional 14/02/2022 08:23 Nortão Online Caminhonetes colidem em cruzamento em Colider Foto: Reprodução Duas caminhonetes se envolveram em um acidente às 19h30 deste domingo (13.02) no cruzamento das ruas Bahia e Ipiranga, no bairro Nossa Senhora da Guia, em Colíder. Uma Hilux colidiu contra a lateral de uma F4000. A informação é da Agência Municipal de Trânsito. Não houve feridos. Apenas danos materiais. O condutor da F400 não portava documentos do veículo, que também não apresenta condições de trafegabilidade e estava sem sinalização e sem placa. Após a confecção do boletim de acidente, a F400 foi recolhida ao pátio da Agência de Trânsito, onde permanecerá até a regularização.

Voltar + Regional