Regional 14/02/2022 15:19 PRF apreende espingarda em Guarantã do Norte-MT No final da tarde da última sexta-feira, uma equipe da Polícia Rodoviária Federal realizava ronda nas proximidades do município de Guarantã do Norte/MT, quando abordou uma máquina colheitadeira que estava sendo escoltada por uma caminhonete, a qual também foi parada. Durante a fiscalização, foi constatado que o condutor da máquina agrícola também era proprietário da caminhonete, porém ela era conduzida por um menor de idade. Questionado sobre a situação, o proprietário dos veículos apresentou demasiado nervosismo e inquietação, afirmando ter entregue a condução do veículo ao adolescente. Diante da situação, a equipe da PRF decidiu realizar uma busca no interior da caminhonete, foi então encontrada uma espingarda cal. 38 e seis munições. Neste momento, uma outra máquina agrícola foi avistada vindo da mesma direção, a qual o menor de idade disse que era conduzida por seu pai, sendo também parada para fiscalização. Diante dos fatos o proprietário dos veículos, um homem de 51 anos, foi detido, a princípio, por porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e também por permitir, confiar ou entregar a direção de veículo a pessoa não habilitada, com habilitação cassada ou com direito de dirigir suspenso. O homem foi conduzido à Delegacia de Polícia Judiciária Civil de Guarantã do Norte-MT para as providências julgadas cabíveis. O menor junto ao pai foram até a delegacia apenas como testemunhas do ocorrido.

