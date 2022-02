Regional 14/02/2022 16:09 NOVA CANAÃ DO NORTE: Polícia Civil cumpre prisão contra investigado por violência doméstica e familiar Um homem investigado por crime de violência doméstica e familiar no município de Nova Canaã do Norte (699 km ao norte de Cuiabá), foi preso pela Polícia Civil, no sábado (12.02), em cumprimento de mandado judicial. O suspeito de 42 anos teve a ordem de prisão preventiva decretada pela Justiça, por descumprir as medidas protetivas de urgência imposta pelo juízo, conforme Lei Maria da Penha. Na quinta-feira (10), a vítima de 36 anos procurou a Delegacia de Polícia para registrar a ocorrência de descumprimento de medida protetiva por parte do seu ex-convivente, o qual continua perturbando e vigiando a ex-mulher. Com base nas informações e oitiva da vítima, foi comunicado os fatos ao Poder Judiciário da Comarca local, e decretada a prisão preventiva do agressor. Diante do mandado de prisão, os policiais civis com apoio dos militares foram até a residência do suspeito, e efetuaram a sua prisão. Em seguida ele foi encaminhado até a Delegacia de Polícia para as providências cabíveis, e posteriormente conduzido para a Cadeia Pública de Colíder.

