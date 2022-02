Regional 15/02/2022 17:03 OlharAlerta 400 kg de carne imprópria para consumo são apreendidos em supermercado em MT Foto: Divulgação A Vigilância Sanitária, com o apoio da Polícia Militar, apreendeu, em um supermercado do setor Sul, em Vila Rica, 400 kg de carne que estavam impróprias para consumo. O caso foi registrado na manhã de segunda-feira (14).

De acordo com informações repassadas a Vigilância Sanitária, durante fiscalização, apreendeu a carne do açougue do supermercado. Após apreendidas, as carnes foram incineradas no lixão da cidade. Um boletim de ocorrência foi registrado e, após procedimentos, o comércio estará sujeito às multas previstas em lei.

