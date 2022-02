Regional 15/02/2022 17:15 Polícia Civil prende em flagrante suspeito de homicídio na zonal rural de Apiacás Um homem de 29 anos foi preso em flagrante pela Polícia Civil por envolvimento em um homicídio ocorrido na zona rural de Apiacás. A prisão foi efetuada no domingo (13.02) pela equipe da Delegacia de Apiacás com apoio da Polícia Militar. O crime ocorreu na noite do último sábado (12), na Vila Mutum e vitimou José Magno Sousa Motta, 28 anos. O corpo da vítima foi encontrado caído, a aproximadamente dois quilômetros da vila. A Polícia Civil iniciou as diligências para esclarecer o crime e conforme informações coletadas, a vítima estava em um comércio da vila e logo após sair do local, foi perseguido por duas pessoas em uma motocicleta, quando conseguiu se esconder em um matagal à beira da estrada. A dupla alcançou o colega de José Magno e perguntou por ele, que disse não tê-lo visto. A vítima então saiu do matagal onde se escondeu e chegou ao local uma terceira pessoa, armada com uma faca, que desferiu um soco no rosto de José Magno e então o golpeou na altura do tórax. Após as diligências realizadas pela Polícia Civil, um dos suspeitos foi localizado no bairro Pioneiro. Ele declarou que após o crime teria deixado o suspeito que esfaqueou a vítima, na cidade e quanto ao outro que o acompanhava, não soube dar informações. O condutor da motocicleta foi autuado em flagrante pelo delegado Antenor Pimentel por homicídio qualificado (cometido por meio que dificultou defesa da vítima). A Polícia Civil já identificou os demais envolvidos no crime e a investigação segue em andamento.

