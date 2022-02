Regional 16/02/2022 07:41 Olhar Direto Cuiabá: Carga de Heineken cai de caminhão em plena avenida e transeuntes tentam saquear garrafas; veja vídeo Foto: Wesley Santiago - Olhar Direto Um caminhão de bebidas, lotado de engradados de cerveja Heineken, acabou perdendo parte da carga ao fazer a curva em uma rotatória da Avenida Miguel Sutil e com isso causou aglomeração e tumulto de pessoas tentando saquear parte da carga que não quebrou.

O incidente aconteceu na tarde desta terça-feira (15), próximo da rotatória que liga a Miguel Sutil a Avenida Barão de Melgaço, no bairro do Porto. As caixas quebradas ficaram espalhadas pela rua e parte na calçada. Logo, várias pessoas que passaram pelo local se depararam com algumas bebidas e começaram a saquear as peças que não estavam quebradas. O Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil do município foram acionados para fazer a varredura do local e evitar novos acidentes.

