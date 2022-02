Regional 16/02/2022 15:30 Polícia Civil prende casal com mais de 12 quilos de entorpecentes em Juína Um casal envolvido com o tráfico de drogas no município de Juína (735 km a noroeste de Cuiabá) foi preso em flagrante pela Polícia Civil, nesta terça-feira (15.02), com mais de 12 quilos de entorpecentes.Segundo as investigações, o homem de 26 anos e a jovem de 18 anos, buscaram a droga no final de semana e trouxeram o entorpecente de ônibus até Juína. Os suspeitos também foram flagrados com arma de fogo, munições e diversos apetrechos relacionados ao comércio de entorpecentes e foram autuados em flagrante por tráfico de drogas e associação para o tráfico. Durante investigações do tráfico de drogas no município, a equipe da Delegacia de Juína identificou algumas pessoas que estariam associadas para distribuição e venda de entorpecentes, sendo identificado um casal envolvido com o comércio ilícito. Na sexta-feira (11), o casal viajou retornado para Juína na segunda-feira (15), levantando suspeitas que trariam grande quantidade de drogas para o município. Em monitoramento da residência dos suspeitos, os policiais flagraram o momento em que eles saíram em uma motocicleta Honda Biz, indo para uma casa que estava inabitada, levantando ainda mais suspeitas que o local era utilizado para guarda de entorpecentes. Os policiais decidiram realizar a abordagem do casal, no momento em que eles saiam da residência, momento em que o suspeito tentou escapar da equipe, porém acabou contido. Questionado, o casal confessou que havia retornado para a cidade de ônibus e que estava trazendo grande quantidade de entorpecentes. Em buscas na residência, os policiais encontraram 10 tabletes de maconha, meio tablete da mesma substância, dois aparelhos celulares, cadernos com anotações de controle do tráfico, 02 tabletes de pasta base de cocaína, três balanças de precisão, dois pares de luvas pretas, papel-alumínio para embalar o entorpecente, uma arma de fogo 9 mm com carregador, 31 munições 09 mm, nove munições calibre 38, uma faca com resquícios de drogas, entre outros materiais de origem ilícita. Diante das evidências, o casal foi conduzido à Delegacia de Juína, onde após ser interrogado foi autuado em flagrante por tráfico de drogas e associação para o tráfico.

Voltar + Regional