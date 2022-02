Regional 17/02/2022 08:45 Nortão Online Moradora de Colíder é atingida por cinco tiros na MT-320; estado de saúde é grave Foto: Reprodução Rosiqueila Andrade de Souza (39), moradora de Colíder, foi atingida com tiros por volta das 15h40 desta quarta-feira (16.02), na MT-320. O atentado aconteceu na altura da boate Skalahare, na saída da cidade, no sentido à BR-163, no município de Nova Santa Helena. A vítima conduzia um Corolla prata. Cinco projéteis entraram pelo parabrisa do veículo. Rosiqueila foi socorrida com vida ao Hospital Regional de Colíder pelo Corpo de Bombeiros. Ainda não se sabe quantos tiros atingiram a vítima. Informações preliminares relatam que o seu estado de saúde é crítico e que ela deve ser encaminhada para cirurgia a qualquer momento. A polícia ainda não tem informações sobre a autoria do crime e investiga o caso.

Voltar + Regional