Regional 17/02/2022 14:39 g1 MT e TV Centro América Chuvas inundam ruas e casas e deixam famílias desabrigadas e sem energia em MT Foto: Arquivo pessoal As chuvas fortes registradas na madrugada desta quinta-feira (17) causaram alagamentos em várias municípios de Mato Grosso. Diamantino, Sinop e Sorriso tiveram ruas e avenidas alagados e carros cobertos pela água. Em Diamantino, a 209 km de Cuiabá, segundo o secretário de Infraestrutura do município, Edes Franciscato Beia, 40 famílias estão desabrigadas depois de terem as casas alagadas. A água subiu nas casas mais de 2 metros. O bairro da Ponte foi o mais atingido, mas, ao todo, cinco bairros do município tiveram alagamentos. A cabeceira de uma ponte na rua do campus da Universidade Estadual de Mato Grosso (Unemat), no Bairro da Ponte, caiu durante o temporal. A Escola Municipal Castorina Sabo Mendes, localizada na Cohab Morumbi, também ficou completamente alagada. De acordo com a Prefeitura de Diamantino, houve queda de ponte, estradas vicinais que ficaram interditadas e famílias ilhadas. (Vídeo acima mostra casa alagada e com lixo vindo da rua) No entorno da cidade, algumas estradas vicinais tiveram relatos de pessoas que ficaram ilhadas em algumas estradas vicinais por causa da queda de pontes. A chuva foi mais forte durante a madrugada. O nível do rio abaixou nesta manhã. Equipes da prefeitura estão se mobilizando para liberar os acessos, mas alguns locais seguem interditados por apresentarem riscos. As secretarias de Assistência Social, Infraestrutura e de Agricultura estão no local. Já em Sinop, que está em situação de alerta de temporais, chove de forma interrupta desde às 21h de quarta-feira (16). Danos em Sorriso

Em Sorriso, vários moradores perderam móveis, roupas e alimentos. Na Rua Mármore, no Bairro Vila Bela, a enxurrada invadiu mais de 15 residências durante as primeiras horas de hoje. O lago que fica no Parque Lago Municipal do Rota do Sol, em Sorriso, aumentou quase 1 metro em 5 horas de chuva. Por causa disso, avenidas e ruas no entorno foram fechadas. De acordo com os dados da estação meteorológica do IFMT Campus Sorriso instalada na unidade de ensino federal, localizada no bairro Santa Clara, nas últimas 24 horas choveu 69,8 mm em Sorriso, sendo 59,2 mm desde a meia-noite até o começo da manhã desta quinta-feira. Desde o começo do mês, a quantidade de chuvas registradas pelo equipamento contabiliza um total de 281,2 mm até agora. Falta de energia

O funcionamento de uma subestação de energia, em Rondonópolis, foi comprometido por causa das chuvas. A concessionária responsável pelo fornecimento do serviço informou que 24 mil unidades consumidoras das cidades de Pedra Preta, Guiratinga, São José do Povo e Tesouro, além de localidades na zona rural de Rondonópolis, como o Distrito de Anhumas. O temporal e a força da água fizeram com que parte da sustentação de um dos quatro transformadores instalados no local cedesse. No entanto, o fornecimento foi retomado uma hora depois em Guiratinga, Pedra Preta e Tesouro. O restante ainda depende de novas manobras, segundo a concessionária. Explosão em frigorífico

Em Tangará da Serra, durante o temporal. Aconteceu uma explosão em um frigorífico. De acordo com o Corpo de Bombeiros, um raio provocou o fogo. A explosão seguida de incêndio atingiu um depósito de dejetos. Apesar do susto, ninguém se feriu.

